У фільмі також з'являться такі актори, як Фредді Принц-молодший, Чейз Суї Вондерс, Маделін Клайн, Сара Піджен, Тайрік Візерс та Джона Гауер-Кінг.

Режисером сиквелу виступає Дженніфер Кейтін Робінсон, а сценарій написали Сем Ланскі та Кейтін Робінсон на основі чернетки Лії МакКендрик. Продюсером фільму є Ніл Моріц, а прем'єра в кінотеатрах запланована на 18 липня 2025 року.

Біллі Кемпбелл нещодавно з'явився в серіалі Amazon "Містер і місіс Сміт", який отримав дві премії Primetime Emmy. До цього його можна було побачити в серіалі "Кардинал" від CTV/HULU, де він двічі здобув канадську кінопремію за найкращу чоловічу роль та був номінований на міжнародну "Еммі".

Серед його інших помітних робіт — ролі в серіалі AMC "The Killing", драмі "Lizzie Borden Took an Ax" від Lifetime, "Full Circle" режисера Ніла ЛаБута та головна роль у "Вбивстві Лінкольна" від National Geographic, що встановило рекорди переглядів.

Кемпбелла також можна побачити у фільмах "Рокетмен" від Disney, "Примарне місто" з Рікі Джервейсом, "Дракула" Френсіса Форда Копполи та "Достатньо" з Дженніфер Лопес. На телебаченні він зіграв у драмі ABC "Знову і знову", за яку був номінований на "Золотий глобус" і отримав нагороду People’s Choice.

