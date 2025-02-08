sonyazhytkova .8 февраля, 2025 8

Головні ролі у фільмі Майкла Сарноскі "Смерть Робіна Гуда" виконають Г’ю Джекман і Джоді Комер. Зйомки вже розпочалися в Ірландії.

Сюжет розповість про змученого битвами воїна, який, отримавши смертельне поранення, опиняється під опікою таємничої жінки. Вона дає йому шанс виправити минуле й знайти спокій.

Білла Скарсґарда зараз можна побачити у ролі графа Орлока в "Носферату" Роберта Еґерса — фільмі, що претендує на чотири "Оскари" та вже зібрав понад $173 мільйони у світовому прокаті. Незабаром актор з’явиться у трилерах "Locked" Девіда Яровеського та "Dead Man’s Wire" Гаса Ван Сента, а також повернеться до образу Пенніввайза у серіалі "Воно: Ласкаво просимо в Деррі".

Мюррей Бартлетт, володар "Еммі" за роль у "Білому лотосі", готується до прем’єри горора "Opus" від A24 та драми "At The Sea", де його партнеркою стала Емі Адамс.

Ноа Джуп, зірка "Тихого місця", нещодавно зіграв у серіалі Apple TV+ "Леді в озері" разом із Наталі Портман і продовжує активно розширювати свою фільмографію.

Джерело: Deadline