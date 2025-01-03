sonyazhytkova .3 января, 2025 14

Після ролі вампіра Орлока у фільмі Роберта Еггерса "Носферату" Скарсґард вважав, що завершив кар'єру в образах "монстрів". Однак актор несподівано повертається до свого знакового персонажа в серіалі "Ласкаво просимо до Деррі".

"Я думав, що з Пеннівізом покінчено. Працюючи над роллю Орлока, я відчував, що це своєрідний фінал моїх перевтілень у монстрів", – зазначив актор у подкасті Happy Sad Confused. "Мені здавалося, що час рухатися далі та пробувати себе в інших амплуа".

Однак усе змінилося, коли Скарсґард ознайомився з баченням продюсерів Енді та Барбари Мускетті щодо приквелу до Воно. "Енді та Барбара – мої близькі друзі, фактично сім’я. Я хрещений батько їхнього сина. Тож коли я побачив їхній підхід, подумав: 'Добре, настав час повернути Пеннівіза'".

Скарсґард підтвердив, що зйомки дев’ятисерійного проєкту для HBO вже завершено. "Це було весело. Я отримав більше задоволення, ніж очікував. Ми дослідили сторони Пеннівіза, які раніше не показували, і це було справді цікаво. Сподіваюся, глядачам сподобається те, що ми зробили", – додав він.

Прем’єра "Ласкаво просимо до Деррі" запланована на 2025 рік.

Джерело: Deadline