sonyazhytkova .1 июня, 2024 0

Після багатьох припущень стало відомо, що зірка фільму "Воно" повернеться до іконічного персонажа у майбутньому приквелі до творів Стівена Кінга.



Згідно з повідомленням Deadline, Скарсгард приєднається до акторського складу та виступить в якості виконавчого продюсера серіалу, який має дебютувати на стрімінговій платформі HBO Max наступного року.

Актор знову виконає роль клоуна Пеннівайза, яку він вперше зіграв у "Воно" в 2017 році, а потім у продовженні 2019 року, "Воно: Частина 2". Хоча останній фільм отримав критику за вигляд персонажа, деякі вважають, що він виглядав занадто моторошно, Скарсгард отримав визнання за свою акторську майстерність, особливо за його здатність передати тиху зловісність разом із виразними загрозами. Безсумнівно, багато фанів були раді почути, що він знову з'явиться, готовий завдати ще більше жаху у майбутньому серіалі.

У приквелі "Ласкаво просимо до Деррі" глядачі занурюються у 1960-ті роки, де вони дізнаються більше про таємничі коріння Пеннівайза.

Енді Мускетті візьме на себе роль режисера чотирьох епізодів, а співпрацюватиме з ним Барбара Мускетті, Джейсон Фукс, Рой Лі та Ден Лін.

Окрім вже відомого Білла Скарсгарда, у телешоу зіграють Джован Адепо, Кріс Чалк, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар та Стівен Райдер.

Джерело: Мovieweb