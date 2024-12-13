sonyazhytkova .13 декабря, 2024 7

Постановкою цієї напруженої стрічки під назвою "Дрот смерті" ("Dead Man’s Wire"), яка обіцяє захопити глядачів, займається одним із найвидатніших режисерів сучасності — номінант на премію "Оскар" Гас Ван Сент.



Сюжет стрічки розповідає про колишнього девелопера, який бере у заручники іпотечного банкіра, що винен йому через його фінансові невдачі. Головний герой вимагає 5 мільйонів доларів та особистих вибачень. Сценарій написав Остін Колодні.

Білл Скарсґорд, який незабаром з’явиться в ролі графа Орлока у фільмі Роберта Еггерса "Носферату" (прем'єра 25 грудня), також працює над очікуваним серіалом "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" та трилером "Замкнені".

Дейкр Монтґомері, відомий за роллю Біллі Гарґроува у хітовому серіалі "Дивні дива", зараз знімається в перезапуску культового трилера "Обличчя смерті" та у горорі "Пішов на пагорб" разом з Віккі Кріпс.

Для Гаса Ван Сента це буде перше повернення до режисури після 2018 року, коли вийшла стрічка "Не хвилюйся, він далеко не піде". Крім того, він працює над фільмом про судову справу між Галком Гоґаном і Gawker, де головні ролі виконуватимуть Бен Аффлек і Метт Деймон.

Проєкт вже привернув увагу кіноманів і критиків завдяки досвіду Ван Сента в драматичних жанрах, а також через те, що Скарсґорд і Монтґомері, відомі своєю здатністю втілювати емоційно насичені ролі, обіцяють зробити їх ще більш захопливими.

Джерело: Deadline