sonyazhytkova .23 декабря, 2024 9

Актор відомий своєю ролью Пенніввайза у сучасній адаптації роману Стівена Кінга "Воно", знову занурився у світ жахів, перевтілившись у вампіра Носферату в новій версії класики Роберта Еггерса. Однак актор зізнається, що це може бути його остання роль у жанрі.



У розмові з Empire Скарсґорд поділився, що робота над образом графа Орлока стала для нього надзвичайно виснажливою:

"Після завершення зйомок я сказав собі: 'Я більше ніколи не хочу грати такого злого персонажа. І більше ніколи не хочу надягати протези'. Ця роль сильно вплинула на мене. Орлок – окультний маг, і спроба зануритися в його свідомість залишила глибокий слід".

Роль вимагала від актора не лише фізичних, а й психологічних зусиль. Особливо складною виявилася робота над голосом персонажа. За словами Скарсґорда, протягом півтора місяця він записував свої репетиції та навіть на знімальному майданчику постійно вдосконалював звучання, яке, за його словами, нагадує "монгольське горлове співання".

"Носферату" – багаторічна мрія режисера Роберта Еггерса, відомого своїми роботами "Відьма", "Маяк" та "Варяг". Фільм розповідає про графа Орлока, самотнього трансильванського вампіра, який стає одержимим Еллен Гаттер, дружиною агента з нерухомості. Разом із Скарсґордом у стрічці зіграли Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Віллем Дефо, Емма Коррін та Рейф Інсон.

Критики вже називають нову версію "Носферату" однією з найкращих робіт року, відзначаючи майстерну гру акторів і готичну атмосферу фільму.

Чи знайде "Носферату" свого глядача? Після слабких касових зборів останніх вампірських фільмів, таких як "Остання подорож Деметри" та "Ренфілд", майбутнє нової стрічки Еггерса залишається невизначеним. Прем'єра відбудеться 2 січня, і тільки час покаже, чи зможе цей фільм стати новою класикою жанру.

Джерело: Мovieweb