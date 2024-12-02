sonyazhytkova .2 декабря, 2024 11

Актор поділився подробицями про майбутню серію "Ласкаво просимо до Дерріі", яка стане приквелом до знаменитих фільмів "Воно" та "Воно 2", і обіцяє, що шоу розкриє нові аспекти культового клоуна, які не були показані у кіноадаптаціях.

"Це був дивний, але водночас захопливий досвід повернення. Продюсери Енді та Барбара Мушетті знову були за кермом, і я їх дуже поважаю. Більшість знімальної команди теж складалася з тих, із ким ми працювали над фільмами. Було враження, ніби повертаєшся до старих друзів, з якими створював щось особливе", – поділився Скашґорд в інтерв'ю для журналу SFX.

Події серіалу розгортатимуться у 1962 році, за 27 років до першого фільму, і зосередяться на походженні Пенніввайза, лиховісного клоуна з науково-фантастичним підтекстом.

"Пенніввайз для мене дуже близький персонаж. Мені здається, що він завжди десь поряд, у стані спокою, але варто його зачепити – і він оживає. У серіалі ми дослідили аспекти його історії, яких раніше не торкалися. Сподіваюся, це сподобається фанатам", – додав Скашґорд.

Серіал об'єднає зусилля режисера Енді Мушетті, його сестри Барбари, а також зіркового касту, до якого входять Джован Адепо, Кріс Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Руді Манкусо та Мадлен Стоу. Прем’єру було заплановано на 2024 рік, але через страйки WGA та SAG-AFTRA її перенесли на 2025-й.

Сезон складатиметься з дев’яти епізодів і стане новим кроком у розширенні всесвіту Стівена Кінга, відкриваючи нові жахи, які чекають у Деррі.

Джерело: Gamesradar