Таня Гончаренко .16 августа, 2021 3

Знаменитой блогерше Иде Галич выпала, по ее словам, огромная честь взять интервью у голливудского актера Райана Рейнольдса. Этой новостью, не сдерживая эмоций, Ида поделилась на своей странице в Instagram.

"Друзья! Не могу до сих пор поверить! Ловите наше интервью с Райаном Рейнольдсом посвящённое выходу фильма "Главный герой". Я безумно рада, что для этой сверхпочетной миссии выбрали меня! Встречайте" - написала Ида.



Разговор с "самым красивым мужчиной в Мире" по мнению Иды Галич (и с ней сложно спорить) состоялся в Zoom в предверии премьеры новой картины с его участием. В фильме "Главный герой" Райан перевоплощается в обычного парня, который живет обычную жизнь, но в какой-то момент понимает, что является героем компьютерной игры.

Галич не стала задавать сложных вопросов и поинтересовалась о любимом цвете и городе актера. Блогерша также узнала о трех заветных желаниях, которые бы Райан загадал золотой рыбке при возможности.

Многие ожидали, что Рейнольдс просто отшутится в свойственной себе манере, но ответ был достаточно серьезным. Актер пожелал, что бы трое его дочерей были счастливыми и здоровыми, а также, что бы океан и климат смогли восстановиться после пагубного влияния человека.

Ида в восторге от выпавшей ей возможности поговорить с кумиром, правда, даже она сама не понимает почему для этой миссии выбрали её:

«Не знаю, почему Disney Russia выбрали именно меня с моим английским… Хорошо, что я вначале сказала: «Сори фор май Инглиш!» - призналась Галич.