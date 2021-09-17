Как сообщает Variety, есть большая вероятность, что фильм «
Картина спровоцировала в соцсетях бурные споры. Одни высказались, что Marvel с особыми почтительностью и вниманием отнеслась к китайской культуре. Другие — что марвеловский экшен «оскорбляет» Китай и китайские традиции.
Серьезным камнем преткновения для китайского проката может стать исполнитель главной роли Симу Лю, который родился в Китае, но променял китайское гражданство на канадское, став таким образом чуть ли не изменником родины. К тому же в одном из интервью актер опрометчиво назвал Китай «страной третьего мира».
Ранее в китайский прокат не вышла оскароносная драма «Земля кочевников» как раз