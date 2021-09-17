Анастасия Лях .17 сентября, 2021 2

Как сообщает Variety, есть большая вероятность, что фильм « Шан-Чи и легенда десяти колец» не попадет в китайский прокат, на который студия Disney, конечно же, очень рассчитывала.

Картина спровоцировала в соцсетях бурные споры. Одни высказались, что Marvel с особыми почтительностью и вниманием отнеслась к китайской культуре. Другие — что марвеловский экшен «оскорбляет» Китай и китайские традиции.

Серьезным камнем преткновения для китайского проката может стать исполнитель главной роли Симу Лю, который родился в Китае, но променял китайское гражданство на канадское, став таким образом чуть ли не изменником родины. К тому же в одном из интервью актер опрометчиво назвал Китай «страной третьего мира».