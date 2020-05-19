Анастасия Лях .19 мая, 2020 14

На фото: Риз Уизерспун в образе Блондинки в законе

Медленно, но уверенно триквел комедийной франшизы с Риз Уизерспун действительно продвигается к зрителю.

Как сообщает Deadline, на днях в проект были утверждены сценаристы. Сюжетом третьего фильма займутся комедиантка Минди Калинг («Проект Минди», «В прямом эфире», «Я никогда не…») и Дэниэл Дж. Гур («Бруклин 9–9»).

Никакие подробности третьей части о жизни и карьере смекалистой блондинки пока не раскрываются. Известно лишь, что Уизерспун точно вернется к роли Эль Вудс, а вместе с ней возвратятся и несколько других актеров из первых двух фильмов, которые, напомним, вышли в 2001 и 2003 годах.