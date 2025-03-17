sonyazhytkova .17 марта, 2025 5

Акторка поділилася свіжими подробицями про другий сезон хітового серіалу Netflix, який обіцяє ще більше моторошної атмосфери та кінематографічних відсилок до культових жахів.

Хоча зйомки нового сезону вже завершилися, Дженна Ортега зізналася, що її робота над серіалом ще триває. "Ми все ще на стадії монтажу. Два тижні тому я працювала над дубляжем", – розповіла Ортега в інтерв’ю Collider. За її словами, другий сезон буде ще більш масштабним і візуально насиченим.

"Можу сказати, що це було найбільш веселе знімання. Є кадр, де Пагслі закочує очі, а на його голові – якась божевільна конструкція. Це нагадує мені 'Суцільнометалеву оболонку'. Просто шалено", – інтригує Ортега.

Але найцікавіше – попереду. Акторка розповіла, що один із епізодів буде повністю натхненний слешерами: "Ми зробили багато відсилок до культових жахів, і це дозволило нам створювати ще більш масштабні та ефектні сцени".

Щодо третього сезону, Netflix поки не давав офіційного зеленого світла, але, за словами Ортеги, сценаристи вже експериментують з ідеями.

Другий сезон "Венздей" поповнився новими зірковими іменами: Біллі Пайпер, Стівом Бушемі, Еві Темплтон, Оуеном Пейнтером та Ноа Тейлором. А от коли ж ми побачимо ці моторошні новинки – питання, на яке відповідь поки що прихована в тіні…

Джерело: Deadline