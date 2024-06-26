sonyazhytkova .26 июня, 2024 6

Прем'єра "Ніхто 2" запланована на 2025 рік.

За інформацією від Deadline, режисером продовження стане Тімо Тьяджанто, а сценарій напишуть Дерек Колстад, Аарон Рабін, Оденкірк та Умаір Алім. Виробництво знову очолить Девід Лейч разом із Келлі Маккормік, які працювали над першою частиною.

Як повідомляє Variety, Конні Нільсен також повернеться до своєї ролі з першого фільму, але про інші кастинг новини наразі невідомо. Деталі сюжету теж поки що не розголошуються. Перша стрічка, яка вийшла у 2021 році, розповідала про Гатча Менсела – звичайного на перший погляд чоловіка з сім'єю, який насправді був колишнім найманим вбивцею. Після вторгнення у його дім, він змушений повернутися до насильницького життя. Перший фільм знімав Ілля Найшуллер.

"Я вважаю, що цей персонаж має потенціал для продовження. Сьогодні жоден фільм не знімається без обговорення можливого створення франшизи. Це просто реалії сучасного кінобізнесу. І я не бачу в цьому нічого поганого", – сказав Найшуллер у 2021 році. "Ми обговорювали можливість продовження, якщо буде попит. Є багато цікавих ідей для розвитку цієї історії".

Джерело: Gamesradar