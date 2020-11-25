Анастасия Лях .25 ноября, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "355"

Студия Universal перенесла премьеру фильма «355» на целый год вперед, сообщает Variety.

Напомним, «355» — шпионский экшен с умопомрачительным женским актерским составом. По сюжету женщины-агенты из самых крупных национальных разведок объединяются, чтобы остановить террористическую организацию, владеющую оружием, способным уничтожить все человечество.

Сценарист «Людей Икс» и постановщик «Темного Феникса» Саймон Кинберг находится в режиссерском кресле. В ролях Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Лупита Нионго, Фань Бинбин, Себастиан Стэн и Эдгар Рамирес.

Изначально релиз был намечен на 15 января 2021 года, однако теперь премьеру надо будет подождать до 14 января 2022.