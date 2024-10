sonyazhytkova .10 октября, 2024 7

Тімоті Шаламе перевтілюється у Боба Ділана не лише зовні, а й у виконанні його культових пісень, як це можна побачити в новому офіційному трейлері фільму "A Complete Unknown", від режисера Джеймса Менґолда.

Стрічка переносить нас у Вест-Віллідж 1960-х років, коли юний Ділан (Тімоті Шаламе) злетів до міжнародної слави. Трейлер охоплює ключові моменти цього майже міфічного шляху: приїзд музиканта з Міннесоти, роман із Сюзі Ротоло (у фільмі вона фігурує як Сільвія Руссо, роль якої виконує Ель Феннінг), знайомство з Джоан Баез (Моніка Барбаро) та конфлікт із шанувальниками на Ньюпортському фолк-фестивалі, коли Ділан вирішив перейти на електричне звучання.

У відео можна почути кілька композицій у виконанні Шаламе: ніжну "Girl From The North Country" та енергійну "Like A Rolling Stone".

Синопсис фільму: "Нью-Йорк, початок 1960-х. На тлі бурхливого розвитку музичної сцени та культурних змін до Вест-Віллідж приїжджає загадковий 19-річний юнак із Міннесоти з гітарою і талантом, здатним змінити історію американської музики. У процесі свого сходження до слави він заводить тісні особисті стосунки, але невдовзі втомлюється від фолк-руху і робить суперечливий вибір, який матиме світовий вплив".

Режисером та співавтором сценарію виступив Джеймс Менґолд у співпраці з Джеєм Коксом. Крім Тімоті Шаламе, у стрічці також зіграли Едвард Нортон, Ель Феннінг, Моніка Барбаро, Бойд Голбрук, Ден Фоґлер, Норберт Лео Бутц, Еріко Хацуне, Біг Біл Морґенфілд, Вілл Гаррісон та Скут МакНейрі.

Прем'єра фільму "A Complete Unknown" від студії Searchlight Pictures запланована на 25 грудня 2024 року.

Джерело: Deadline