В Испании состоялось вручение национальной кинопремии «Гойя», сообщает Variety. Семь статуэток завоевала автобиографическая драма Педро Альмодовара «Боль и слава», в которой главную роль исполнил Антонио Бандерас.
Лента была признана лучшим фильмом, лучшей режиссерской работой, отметилась за лучший оригинальный сценарий, лучшего актера (Бандерас), лучшую актрису второго плана (Джульетта Серрано), лучшие монтаж и музыку.
Напомним, ранее «Боль и слава» получила награду Каннского кинофестиваля, которая досталась Бандерасу за убедительное и тонкое перевоплощение в Педро Альмодовара. В настоящее время фильм является участником оскаровской гонки и претендует на американскую статуэтку в двух номинациях: лучший международный фильм и лучшая мужская роль.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую