Анастасия Лях .28 января, 2020 13

На фото: Кадр из фильма "Боль и слава"

В Испании состоялось вручение национальной кинопремии «Гойя», сообщает Variety. Семь статуэток завоевала автобиографическая драма Педро Альмодовара «Боль и слава», в которой главную роль исполнил Антонио Бандерас.

Лента была признана лучшим фильмом, лучшей режиссерской работой, отметилась за лучший оригинальный сценарий, лучшего актера (Бандерас), лучшую актрису второго плана (Джульетта Серрано), лучшие монтаж и музыку.

Напомним, ранее «Боль и слава» получила награду Каннского кинофестиваля, которая досталась Бандерасу за убедительное и тонкое перевоплощение в Педро Альмодовара. В настоящее время фильм является участником оскаровской гонки и претендует на американскую статуэтку в двух номинациях: лучший международный фильм и лучшая мужская роль.