Таня Гончаренко .4 ноября, 2021 2

Более 200 голливудских кинооператоров в частности, выдающиеся Грег Фрейзер ("Дюна"), Мэнди Уокер ("Скрытые фигуры") и президент Американского общества кинооператоров Стивен Лайтхилл призывают запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемках, после гибели их коллеги Галины Хатчинс. - пишет Variety

Кинооператоры подписали открытое письмо с выдвинутыми требованиями. В обращении, поднимается тема того, что технологии визуальных эффектов и нефункциональное огнестрельное оружие на сегодня позволяют полностью отказаться от использования реального оружия на съемках.

"Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны сами вносить в нее изменения" - заявляется в письме.

Также, подписанты подкрепили все "клятвой" больше никогда не рисковать своими жизнями ради сцен со стрельбой.

Напомним, подобные заявления сделаны на фоне гибели кинооператора украинского происхождения Галины Хатчинс. Её, во время съемок сцены с оружием, нечаянно застрелил актер Алек Болдуин. В его пистолете оказался боевой патрон.