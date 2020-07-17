Анастасия Лях .17 июля, 2020 10

Плохие новости. Американские аналитики сделали очень неутешительный прогноз. Скорее всего, кинотеатры США останутся закрытыми до конца года, пишет Market Watch.

Новая вспышка коронавируса в Америке и стремительный рост количества заболевших могут привести к тому, что закрытие кинотеатров продлится до 2021 года. Ухудшение ситуации связывают с ослаблением карантинного режима и, в частности, с открытием тематических парков.