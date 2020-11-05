Анастасия Лях .5 ноября, 2020 5

Журнал Variety опубликовал рейтинг самых популярных онлайн-релизов 2020 года, в котором из-за пандемии очень многие проекты перебрались из кинотеатров на стриминговые платформы.

Первое место заняла профессиональная запись популярнейшего бродвейского мюзикла «Гамильтон», которая должна была попасть в кинопрокат в 2021 году, но из-за коронавируса отправилась на потоковый сервис Disney+, причем гораздо раньше. Авангардный мюзикл, созданный композитором и актером Лин-Мануэлем Мирандой, рассказывает историю жизни политика и идеолога Американской революции Александра Гамильтона в хип-хоп формате с участием преимущественно темнокожих артистов.

На второй строчке рейтинга разместился сиквел сатирической комедии «Борат», в котором Саша Барон Коэн шутит в числе прочего про коронавирус и Дональда Трампа.

Третья и четвертая позиции достались комедийному экшену «Мой шпион» и боевику «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом. Замыкает пятерку лидеров анимация «Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной».