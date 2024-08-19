sonyazhytkova .19 августа, 2024 0

Ситуація з фільмом "Borderlands" погіршується з кожним днем. Після невдалого старту 9 серпня 2024 року, стрічка зустріла нові труднощі.

Критики не залишили стрічку без уваги, присудивши їй всього 9% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, а CinemaScore оцінив її низьким рейтингом D+.

У перший уїк-енд фільм заробив лише $8.6 мільйона, що дозволило йому зайняти четверте місце у касових зборах. Однак у другому тижні ситуація різко погіршилася. "Borderlands" зазнав катастрофічного падіння, заробивши всього $2.35 мільйона в кінотеатрах.

Згідно з даними ScreenRant, це зниження склало 72%, що стало найгіршим результатом для фільмів широкого прокату у 2024 році, перевершивши падіння "MaXXXine" (69.1%) і "The Bikerider" (65.9%). Адаптація відеоігри "Borderlands" продемонструвала гірші результати у другому тижні порівняно з іншими великими провалами року, такими як "Madame Web" (61.4%) і "Argylle" (64.2%).

Джерело: Мovieweb