sonyazhytkova .1 ноября, 2023 1

Наразі студії ведуть жорстку битву за можливість розповісти історію Брітні Спірс, за її мемуарами під назвою "Жінка в мені".

Життя поп-принцеси Брітні Спірс продовжує залишатися в центрі уваги. Після виходу її мемуарів "Жінка в мені", соціальні мережі знову заговорили про співачку через її шокуючу відвертість у книзі. Тепер багато провідних студій і стрімінгових платформ змагаються за права на розповідь її історії. У цьому році зірка вразила навіть своїх найвідданіших прихильників своїми захоплюючими розкриттями у своєму мемуарі "Жінка в мені". І зараз існує багато компаній, зацікавлених у приведенні цієї захопливої історії на великий або малий екрани.

За інформацією Deadline, почалася жорстка боротьба за права на цей бестселер серед декількох студій і стрімінгових сервісів з метою створити фільм або серіал на основі історії. Це не дивно, оскільки користувачі соціальних мереж не припиняють обговорювати успіх книги. Біографічний фільм про Брітні точно міг би стати хітом.

На початку нового тисячоліття, співачка була на вершині популярності. Проте, разом з її великим успіхом, особисті та сімейні проблеми стали все більш актуальними, перетворюючи її приватне життя у головний об'єкт інтересу ЗМІ, переважаючи над її творчістю.

Джерело: Мovieweb