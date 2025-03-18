sonyazhytkova .18 марта, 2025 6

Студії Bleecker Street та ShivHans Pictures представили перший трейлер нової стрічки "Весільний банкет", режисером якої виступив Ендрю Ан. Це сучасне переосмислення легендарного фільму Енга Лі 1993 року, що піднімає актуальні теми кохання, сім’ї та особистого вибору.

У центрі сюжету — дві пари: Лі (Лілі Гладстон) і Анджела (Келлі Марі Тран), які мріють про дитину, але не можуть дозволити собі ЕКЗ, та Кріс (Боуен Ян) і Мін (Хан Гі-Чан), чийому коханню загрожує візовий штамп і суворі родинні традиції. Мін, нащадок заможної корейської сім’ї, пропонує Анджелі фіктивний шлюб: він допоможе оплатити процедуру ЕКЗ, а вона врятує його від депортації… і гніву бабусі, яка навіть не підозрює, що її онук — гей.

Але весільна афера обертається хаосом: раптовий візит бабусі змушує всіх учасників імпровізованого подружнього союзу ретельно приховувати правду, а матері Анджели доводиться повністю переглянути свої погляди на підтримку ЛГБТК+ спільноти… хоча б у соцмережах.

"Весільний банкет" вийде в кіно 18 квітня. Чи вдасться героям вийти сухими з цієї комедійної плутанини — побачимо зовсім скоро!

Джерело: Нollywoodreporter