sonyazhytkova .19 апреля, 2024 15

Актор став відомим не лише своїми вражаючими ролями, але й сміливими висловлюваннями на різноманітні теми - від методу акторства до кіно та політики. Кокс кожен день доводить, що не боїться говорити відверто.

Не дивно, що Брайан Кокс нещодавно поділився своїми враженнями від фільму "Наполеон" Рідлі Скотта, висловивши критику стосовно гри Хоакіна Фенікса в головній ролі. Під час виступу на фестивалі HistFest, за інформацією People, актор прямо висловив свої думки, описавши виступ Фенікса як "жахливий". Він сказав:

"Жахливо. Це дійсно жахливо. Дійсно жахливе виконання Хоакіна Фенікса. Я не розумію, що він думав. Це повністю його вина, і я не вважаю, що Рідлі Скотт допоміг йому. Я б виконав цю роль краще за Хоакіна Фенікса, я вам кажу. Ви можете сказати, що це хороший драматургічний момент. Ні, це брехня".

Навіть ім'я Хоакіна Фенікса не залишилося поза увагою Кокса, коли актор прокоментував: "Я вважаю, що воно добре підходить йому. Хоакін...такий дивний. Це трохи дивне виконання".

Зірка серіалу "Спадкоємці" також висловив занепокоєння через те, що історична достовірність іноді ставиться на другий план на користь драматургії у кіно, та навіть кинув виклик фільму "Хоробре серце" 1995 року, наголошуючи на його віддаленості від реальних історичних подій та назвавши культову стрічку "суцільною брехнею".

Джерело: Мovieweb