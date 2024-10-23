sonyazhytkova .23 октября, 2024 6

Хоча точна дата старту зйомок ще не оголошена, вже відомо, що вони заплановані на весну 2025 року.



На сьогоднішній день інформації про фільм не так багато, але відомо, що Роберт Дауні-молодший зробить несподіване повернення до кіновсесвіту Marvel у ролі лиходія Доктора Думу. Крім того, на екрані з’являться персонажі "Фантастичної четвірки": Рід Річардс у виконанні Педро Паскаля, Сью Сторм, яку зіграє Ванесса Кірбі, Бен Грімм у виконанні Ебона Мосс-Бахрачка та Джонні Шторм, роль якого виконає Джозеф Квін. Ці герої вперше з’являться в Marvel у фільмі "Фантастична четвірка: Перші кроки", прем'єра якого відбудеться в липні.

Брати Руссо займатимуться режисурою, а сценарій напише Стівен МакФілі, відомий за роботою над "Війною нескінченності" та "Кінцем гри". Це тріо також планує працювати над наступником "Судного дня" — "Месники: Секретні війни", прем'єра якого призначена на 2027 рік. А до цього глядачів очікує "Громовержці", які вийдуть у травні, де команда антагоністів, до складу якої увійдуть Бакі Барнс (Себастіян Стен) і Єлена Белова (Флоренс П'ю), виконуватиме завдання для уряду.

"Месники: Судний день" з’являться в кінотеатрах 1 травня 2026 року в рамках Шостої фази Marvel.

Джерело: Gamesradar