sonyazhytkova .17 марта, 2025 5

Джаред Падалекі готується приєднатися до своїх колишніх колег із культовиого серіалу "Надприродне" у фінальному сезоні "Хлопаків". Відомо, що актор з’явиться разом із Дженсеном Еклзом та Мішою Коллінзом, проте деталі його ролі залишаються загадкою.

"Я майже нічого не знаю про це, і це, чесно кажучи, лякає мене до біса", – зізнався Падалекі в інтерв’ю Business Insider під час Texas Film Awards 2025.

Актор підтвердив, що розділить екран із Еклзом, але наразі не впевнений, що саме між їхніми персонажами відбудеться.

"Можливо, ми просто випадково зіштовхнемося. Вони ще працюють над сценарієм, вирішують, хто буде в кадрі. Але це вже станеться наприкінці цього місяця".

Легендарна серія "Надприродне", створена Еріком Крипке, стартувала у 2005 році, протрималася 15 сезонів і завершилася у 2020-му. Саме Крипке є творцем "Хлопаків", що й пояснює постійні камео зірок "Надприродного" у світі жорстоких антигероїв. Дженсен Еклз уже встиг втілити на екрані Солдатика в третьому сезоні, а Джеффрі Дін Морган з’явився у четвертому.

Падалекі зізнався, що саме його дружина підштовхнула його прийняти цю роль, хоч і з жартівливою умовою: "Я написав Крипке: 'Якщо мені доведеться роздягатися, дай мені хоча б місяць, щоб їсти лише броколі, рис і курячу грудку та робити віджимання цілими днями'".

Та головне питання залишається відкритим: кого зіграє Падалекі та що за жахливий сюрприз підготували йому творці?

Джерело: Deadline