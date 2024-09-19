sonyazhytkova .19 сентября, 2024 0

Проєкт створено на основі бестселерів New York Times, написаних Ентоні Бурденом і Джоелом Роузом, з вражаючими ілюстраціями від Лангдона Фосса та Але Гарси.

Анімаційний серіал з епізодами тривалістю по 30 хвилин, занурює нас у майбутнє Лос-Анджелеса, де кулінарні майстри правлять містом, а місця в елітних ресторанах стають предметом смертельної боротьби. Містичний сушист Джіро вступає в криваву кулінарну війну, плетучи свій план помсти. Проєкт, створений Браяном Гейтвудом і Алессандрою Танака ("Sharper", "Superstore"), виробляється Warner Bros Animation для Adult Swim.

Нещодавно Браян Ті завершив зйомки у ролі головного антагоніста в третьому сезоні серіалу "Reacher" для Prime Video. До цього він знявся в обмеженій серії "Expats" поруч із Ніколь Кідман, граючи її чоловіка під режисурою Лулу Ван.

Ті найбільше відомий за своєю роллю доктора Ітана Чоя в серіалі "Chicago Med" від NBC, де він отримав нагороду NAMIC Vision Award за найкраще виконання у драматичному серіалі у 2020 році. Хоча він більше не з’являвся в ролі Чоя, актор двічі повертався до шоу як режисер.

Джерело: Deadline