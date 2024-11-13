sonyazhytkova .13 ноября, 2024 3

Через 23 роки Рене Зеллвегер повертається до улюбленої ролі у трейлері романтичної комедії "Бріджит Джонс: Божевілля через нього" — і разом з нею на нас чекають нові пригоди та поява незрівнянного Г'ю Ґранта.

Трейлер починається зі сцени, де Бріджит та Марк Дарсі, роль якого знову виконує Колін Ферт, підходять до будинку перед вечіркою, обмінюючись теплими поглядами. Але голос за кадром нагадує: "Є спогади, які ніколи не залишать нас, але іноді спогади — це все, що залишається". Двері відчиняються, і ми бачимо, що Бріджит на порозі сама - це підтверджує сюжет книги Гелен Філдінг 2013 року: після трагічної смерті Марка чотири роки тому героїня знову змушена повертатися до пошуків кохання.

Незважаючи на сумний початок, далі на нас чекає більше кумедних і романтичних моментів. Бріджит пробує онлайн-знайомства, знайомиться з вчителем доньки містером Воллакером (Чіветел Еджіофор) і 29-річним рейнджером Рокстоном (Лео Вудолл), а також зустрічається зі старими друзями Шаззер (Саллі Філліпс), Джуд (Ширлі Гендерсон) та Томом (Джеймс Калліс).

Режисером фільму став Майкл Морріс, відомий за серіалами "Краще подзвоніть Солу" та номінованою на "Оскар" драмою "Для Леслі". У акторському складі також з’являться Джим Бродбент, Емма Томпсон, а Г'ю Ґрант повернеться до своєї ролі непристойного Даніеля Клівера, який в одній зі сцен нагадує Бріджит: "Ти майже монахиня. Дуже-дуже розпусна монахиня". Деякі речі, на щастя, ніколи не змінюються!

Прем'єра фільму "Бріджит Джонс: Божевілля через нього" запланована на 13 лютого 2025 року.

Джерело: Gamesradar