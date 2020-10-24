Анастасия Лях .24 октября, 2020 6

Как сообщает Deadline, Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к Брэду Питту в боевике «Скоростной поезд».

Также в проекте снимутся Джои Кинг и Эндрю Кодзи. Постановщиком выступит Дэвид Литч, сорежиссер первого «Джона Уика», создатель «Атомной блондинки», «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу».

Как мы уже писали, в основу сюжета предстоящего экшена легла японская книга писателя Котаро Исаки. В ней рассказывается о нескольких наемниках, которые должны ликвидировать свои цели в скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку. Однако киллеры вступают в конфликт между собой.

Сроки производства проекта пока не уточняются.