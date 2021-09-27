Анастасия Лях .27 сентября, 2021 11

На фото: Джордж Клуни и Брэд Питт в фильме "Двенадцать друзей Оушена"

Актеры, уже встречавшиеся на площадке в серии фильмов «Друзья Оушена» и в черной комедии Коэнов «После прочтения сжечь», исполнят главные роли в новом пока что безымянном проекте про адвокатов, сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет юридический триллер, который расскажет про двух адвокатов из разных юридических фирм, что берутся за одно и то же дело. Какое именно, не уточняется. Режиссером выступит Джон Уоттс, снявший все фильмы про Человека-паука с участием Тома Холланда и готовящий перезапуск «Фантастической четверки».

Клуни и Питт не только сыграют в картине, но также выступят ее продюсерами. Актеры, отметим, близко дружат в реальной жизни, так что легко находят общий язык в рабочих моментах.