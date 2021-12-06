Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 4

Брэд Питт сыграет главную роль в пока ещё безымянном проекте режиссера "Обливиона" Джозефа Косински, - пишет The Hollywood Reporter.

О фильме неизвестно ничего, кроме того, что он расскажет о профессиональных гонщиках и того, что в нем примет участие многократный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмильтон.

Не смотря на то, что детали сюжета, как и дата старта съемок держится в секрете, ведущие голливудские студии ведут торги за приобретение прав на производство проекта. Речь идет о Paramount, MGM, Sony и Universal, а также стримингах Netflix, Apple и Amazon. По данным издания, даже студия Disney, которая обычно не участвует в подобных "сражениях", тоже стремится заполучить проект.

Продюсером картины выступит Джерри Брукхаймер.