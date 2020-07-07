Анастасия Лях .7 июля, 2020 15

Как сообщает Deadline, у проекта «Скоростной поезд» («Bullet Train»), которым занимается режиссер Дэвид Литч, появился исполнитель главной роли.

Напомним, постановщик «Атомной блондинки» и «Дэдпула 2» экранизирует японскую мангу, действие которой разворачивается в скоростном поезде, где находятся пятеро наемных убийц. У каждого из киллеров своя цель, но в какой-то момент они вступают друг с другом в кровавый конфликт.

Питт сыграет одного из наемников. Инсайдеры сравнивают проект с боевиком «Скорость» и триллером «Воздушный маршал». Съемки запланированы на текущий год, но точные сроки производства пока не называются.