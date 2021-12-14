Таня Гончаренко .14 декабря, 2021 12

На данный момент знаменитый актер и режиссер Брэд Питт ведет масштабную реконструкцию своего поместья Chateau Miraval во Франции, на территории которого располагалась легендарная студия звукозаписи Miraval Studios - пишет издание People.

Питт собирается возродить студию и снабдить её ультрасовременным оборудованием для записи, в том числе, музыки для фильмов и сериалов. Ранее, поместье принадлежало джазовому пианисту Жаку Лусье, который и решил создать студию. Она стала пользоваться такой популярностью, что записываться сюда приезжали Pink Floyd, Шаде, AC/DC, The Cure, The Cranberries, Кортни Лав, Элтон Джон и множество других музыкантов.

В восстановлении детища Жака Лусье Питту помогает продюсер Дамиен Киунтар. Планируется, что Miraval Studios снова откроет свои двери для создания первых звукозаписей уже в июне.