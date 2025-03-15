sonyazhytkova .15 марта, 2025 2

Apple презентувала офіційний трейлер драмеді "F1", де Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Сара Найлз та інші актори оживляють захоплюючу історію про адреналінові перегони та боротьбу за лідерство у світі автоспорту.

До акторського складу приєдналися Хав'єр Бардем, Тобіас Мензіес, Кім Боднія та Семсон Кайо, а також зірка "Бріджертонів" Сімона Ешлі. Режисером став Джозеф Косінскі, а сценарій написав Ерен Крюгер. Частину зйомок було проведено безпосередньо під час Гран-прі, і фільм отримав офіційну підтримку Формули-1.

Бред Пітт виконує роль Сонні Хейза — талановитого гонщика 1990-х, чия кар'єра майже завершилася через аварію. Через 30 років він стає гонщиком на замовлення, коли його колишній партнер по команді, Рубен Серванес (Бардем), просить допомогти врятувати команду, що стоїть на межі краху. Рубен переконує Сонні дати останній шанс команді та спробувати стати найкращим у світі. Але його минуле не дає спокою, а головним суперником може стати навіть його власний товариш по команді — амбітний новачок Джошуа Пірс (Ідріс).

Трейлер переповнений захоплюючими моментами з автоперегонів і відображає напружену боротьбу між Сонні та Джошуа, створюючи атмосферу класичних спортивних драм, де досвідчений ветеран намагається навчити молодого новачка.

Цей проєкт став новою співпрацею Бреда Пітта та Джеррі Брукгаймера з режисером Джозефом Косінскі, які вже працювали разом над "Top Gun: Maverick". Замість небесних висот, вони вирішили зануритися в адреналіновий світ автоспорту.

Фільм вийде в прокат 27 червня в США та на екранах IMAX, обіцяючи захоплюючий старт на великому екрані.

Джерело: Deadline