sonyazhytkova .24 января, 2025 5

Голлівудська ікона також виступатиме продюсером бойовика, режисером якого буде Девід Ейєр.

Це буде перша співпраця пари після епічного фільму "Фурія" (2014), де Пітт втілив образ сержанта армії США, що веде екіпаж танка через небезпечні території в останні дні Другої світової війни.

Сюжет "Серця звіра", написаний Кемероном Олександером, розповідає про колишнього солдата спецпідрозділів та його ветерана-компаньйона — бойового собаку, які намагаються вижити після аварії літака в безжальній дикій природі Аляски.

Для Бреда Пітта цей проєкт стане наступним після великобюджетного спортивного фільму "F1" від Apple, прем'єра якого відбудеться в червні цього року. Раніше Пітт працював у тандемі з Джорджем Клуні над фільмом "Вовки", що був представленний на Венеційському кінофестивалі та став найпопулярнішим фільмом на Apple TV+. Крім того, Пітт нещодавно був виконавчим продюсером таких успішних проєктів, як "Бітлджус: Бітлджус" і "Боб Марлі: Одна любов".

Джерело: Deadline