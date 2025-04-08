sonyazhytkova .8 апреля, 2025 4

Стримінговий гігант офіційно запускає у виробництво новий фільм, що пов'язаний із культовим хітом Квентіна Тарантіно — "Одного разу в… Голлівуді". Проте називати це прямим продовженням було б перебільшенням.

Проєкт поки що без назви, проте вже має кілька потужних складових: режисером стане Девід Фінчер ("Бійцівський клуб", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона"), а Бред Пітт знову перевтілиться у харизматичного Кліффа Бута. Однак цього разу без Леонардо Ді Капріо, принаймні поки що.

Дія стрічки розгортатиметься у 1977 році — приблизно через вісім років після подій оригінального фільму. Сюжет, за їхніми словами, не є прямим продовженням, радше — духовним наступником у тому ж кінематографічному всесвіті.

Така незвична схема, ймовірно, пов’язана з правами на фільм: Квентін Тарантіно володіє персонажами, але не самою назвою. Тож новий фільм буде "пов'язаний", але не прив’язаний.

Цікаво й те, що сам Тарантіно не зніматиме картину, а лише виступить сценаристом — якщо взагалі братиме участь. Це особливо дивує, враховуючи його критичну позицію щодо стримінгів, зокрема Netflix, який, за його словами, "не існує у культурному середовищі".

Втім, світ змінюється, і можливо, ми стаємо свідками не тільки нової глави в історії Кліффа Бута, а й нового підходу Тарантіно до власної творчості.

А там, хто знає — може, Бут і справді отримає свій момент слави... у новій Голлівудській казці.

Джерело: Мovieweb