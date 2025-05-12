sonyazhytkova .12 мая, 2025 1

Apple Original Films представили новий трейлер фільму "F1" — запаморочливого екшену зі справжньою голлівудською легендою в центрі подій. Якщо вам здається, що автоспорт уже нічим не здивує, цей ролик змінить ваше уявлення.

У центрі історії — Сонні Гейс (Бред Пітт), легендарний гонщик Формули-1 90-х, який після трагічної аварії зник з треку. Три десятиліття потому він повертається у спорт як найманець, коли його колишній напарник Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) просить врятувати команду, яка балансує на межі зникнення. Разом із юним талантом Джошуа Пірсом (Демсон Ідріс), Сонні кидається у шалений світ перегонів, де союзники можуть стати ворогами, а другий шанс — це розкіш, яку треба заслужити.

Окрім Бреда Пітта, у стрічці зіграли Демсон Ідріс, Керрі Кондон, Тобіас Мензіс, Кім Боднія та Хав’єр Бардем. Режисером виступив Джозеф Косінські ("Топ Ґан: Меверік"), а серед продюсерів — легендарний Джеррі Брукгаймер, сам Пітт і навіть семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гемілтон.

"F1" знімали прямо під час справжніх Гран-прі — актори виходили на трасу поряд із професійними гонщиками, а камери вловлювали реальні емоції, швидкість і звук моторів. За візуальну магію відповідав оператор Клаудіо Міранда, а музичний драйв забезпечив сам Ганс Ціммер.

"F1" вибухне в українських кінотеатрах з 26 червня — і це не просто обіцянка видовищного екшену, а справжній адреналіновий вибух. Пітт проти часу, гравітації та минулого — ця гонка буде незабутньою.

Джерело: Уoutube