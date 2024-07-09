sonyazhytkova .9 июля, 2024 10

Трейлер стрічки Джозефа Косінскі "F1", хоча, і досить короткий, він дає нам уявлення про те, чого можна очікувати від спортивної драми.



Відео було показано під час Гран-прі Великої Британії 7 липня і починається зі сцени, де персонаж Пітта, Сонні Хейс, пояснює героїні Кері Кондон, що для перемоги їхня команда повинна ідеально проходити повороти траси. "Redbull, Ferrari, Mercedes, Aston, а тепер і McLaren – всі мають перевагу на прямих ділянках. Наш шанс – це боротьба в поворотах. Ми повинні створити машину для боїв", – каже він. На що член команди питає: "Як я можу зробити це безпечно?". Сонні відповідає з посмішкою: "Хто говорив про безпеку?".

Також у трейлері можна побачити Дамсона Ідріса в ролі Джошуа "Ноа" Пірса, молодого талановитого гонщика, якого наставляє Сонні. У ролику немає кадрів з реальними професійними гонщиками, такими як Льюїс Хемілтон, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-молодший, Серхіо Перес та Бенуа Трелуйє, а також колишнім інженером і теперішнім менеджером команди Гюнтером Штайнером, які зіграють самих себе у фільмі.

Apple ще не оголосила офіційну дату виходу "F1", але підтвердила, що стрічка спочатку вийде в кінотеатрах влітку 2025 року, перед тим як з'явитися на стрімінгових сервісах.

Джерело: Gamesradar