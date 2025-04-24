sonyazhytkova .24 апреля, 2025 3

В Голлівуді знову заговорили про каскадера Кліффа Бута — та цього разу він не просто герой фільму, а людина, що розгрібає найтемніші справи за лаштунками індустрії. Фінчер бере в руки сценарій Тарантіно та запускає продовження культової стрічки на Netflix. Що чекає на нас у цьому загадковому спінофі — та чому про Ріка Далтона, схоже, можна забути?

Фільм, який поки що має робочу назву "The Continuing Adventures of Cliff Booth" ("Подальші пригоди Кліффа Бута"), знову поверне на екрани Бреда Пітта в образі суворого, але харизматичного каскадера. Але є нюанс: тепер його герой стає фіксером — тіньовим вирішувачем проблем у Голлівуді 70-х.

Очікується, що стрічка розкриватиме брудні та блискучі сторони старого Голлівуду — за стилем майстра психологічного напруження та кіноінтриги Девіда Фінчера. І хоча поки невідомо, чи повернеться Леонардо ДіКапріо до ролі Ріка Далтона, джерела стверджують: новий фільм буде радше "паралельним" до оригіналу, ніж прямим сиквелом.

Квентін Тарантіно сам колись планував створити історію про Бута, але залишив ідею заради свого прощального фільму. Тепер же його персонажі продовжують жити під орудою іншого режисера. І якщо вірити витокам, це буде не просто ностальгійний тур, а стильний, нервовий трилер зі справжніми таємницями кінематографу.

Netflix уже готує майданчик, Пітт готується до ролі, а глядачам залишається тільки гадати: яку ще темну сторону мрійної фабрики відкриє Фінчер у новому розділі голлівудської легенди?

Джерело: Мovieweb