Режисер Джон Воттс представляє тизер свого кінематографічного шедевру де Клуні та Пітт вже не виконують ролі бандитів, але, натомість, переживають дуже незручну, мовчазну поїздку на автомобілі.
У фільмі "Вовки" Джордж Клуні виконує роль професійного оперативника, якого наймають для того, щоб приховати високопрофільний злочин, тоді як Бред Пітт з'являється у ролі другого спецагента, змушуючи "одиноких вовків" працювати разом. Вони швидко розуміють, що події в нічному місті виходять з-під контролю таким чином, який навіть вони не передбачали.
Написаний і поставлений Джоном Воттсом, відомим завдяки фільмам "Людина-павук: Повернення додому", "Людина-павук: Далеко від дому" та "Людина-павук: Немає шляху додому".
До зіркового складу, також, приєдналися Остін Ейбрамс, Емі Райан і Пурна Джаганнатан.
Поза участю у франшизі "Оушен" (до речі, Клуні нещодавно розкрив, що вже написано ще одне продовження), актори також зіграли у кримінальній комедії "Burn After Reading" від братів Коен.
Джерело: Мovieweb