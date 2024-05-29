sonyazhytkova .29 мая, 2024 10

Режисер Джон Воттс представляє тизер свого кінематографічного шедевру де Клуні та Пітт вже не виконують ролі бандитів, але, натомість, переживають дуже незручну, мовчазну поїздку на автомобілі.

У фільмі "Вовки" Джордж Клуні виконує роль професійного оперативника, якого наймають для того, щоб приховати високопрофільний злочин, тоді як Бред Пітт з'являється у ролі другого спецагента, змушуючи "одиноких вовків" працювати разом. Вони швидко розуміють, що події в нічному місті виходять з-під контролю таким чином, який навіть вони не передбачали.

Написаний і поставлений Джоном Воттсом, відомим завдяки фільмам "Людина-павук: Повернення додому", "Людина-павук: Далеко від дому" та "Людина-павук: Немає шляху додому".

До зіркового складу, також, приєдналися Остін Ейбрамс, Емі Райан і Пурна Джаганнатан.

Поза участю у франшизі "Оушен" (до речі, Клуні нещодавно розкрив, що вже написано ще одне продовження), актори також зіграли у кримінальній комедії "Burn After Reading" від братів Коен.

Джерело: Мovieweb