Таня Гончаренко .3 ноября, 2021 1

Музыкант, актер и режиссер Брэдли Купер подписал контракт с Warner Bros., запустив под её началом собственную продюсерскую компанию, у которой пока нет названия. - сообщает Deadline

Первым проектом его компании станет экранизация книги "Гиперион" Дэна Симмонса.

Напомним, ещё в 2010 году Купер говорил о своем желании поработать над "Гиперионом". Ранее, адаптация произведения планировалась как сериал, но от этих планов Купер вместе с Warner Bros. отказались и теперь намерены снять полнометражный фильм.

Действия происходят в 29 веке. Земля уничтожена, а людям пришлось адаптироваться к жизни на других планетах. Первая часть цикла посвящена планете Гиперион, где отрываются Гробницы Времени.

Режиссер ленты пока не объявлен, сценаристом назначен Том Спезиали.