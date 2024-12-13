sonyazhytkova .13 декабря, 2024 2

Отримати головну роль у майбутньому серіалі, який поки що не має назви, було справжнім випробуванням для Чарлі, адже вона змагалася з численними актрисами, серед яких були й добре відомі обличчя.



Комедія, що розгортається в університетському середовищі, досліджує складні стосунки між автором (Стівен Карелл) і його донькою (Чарлі Клайв). Окрім Карелла, до проєкту приєднався Філ Данстер, який також зіграє важливу роль. Першу серію, яка триватиме півгодини, написали Білл Лоуренс та Метт Тарсес.

Чарлі Клайв здобула популярність завдяки головній ролі в серіалі "Pure" на Channel 4 та завдяки участі в комедійній дуеті "Britney" з Еллен Робертсон. Шоу, засноване на досвіді Клайв після діагнозу раку головного мозку в 23 роки, здобуло популярність на фестивалях, зокрема на Edinburgh Fringe. Крім того, Чарлі брала участь у серіалі "The Lazarus Project" на Sky Max. Її кар'єра продовжує розвиватися, і цей новий проєкт від HBO обіцяє стати важливим етапом у її творчості.

Джерело: Deadline