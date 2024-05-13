sonyazhytkova .13 мая, 2024 11

Адаптація популярного корейського драматичного серіалу «Squid Game», де 456 учасників конкурували за значний грошовий приз. «Гра в кальмара: Випробування» - випередила такі програми, як «Banged Up» та «Married At First Sight».

У випробування входила відома гра «Червоний Світлофор Зелений Світлофор» з 2021 року, де учасники повинні були не рухатися перебуваючи на лінії погляду жахливої гігантської ляльки, а також нові завдання, інспіровані дитячими іграми, такими як «Морський бій». Один з учасників врешті-решт здобув $4,56 мільйони.



Реаліті-шоу створено продюсерською компанією Studio Lambert, яка вже працювала над «The Traitors», та "The Garden", унікальним спільним проєктом двох визначних британських непідсценарних продюсерських груп.

Джерело: Deadline