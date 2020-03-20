Анастасия Лях .20 марта, 2020 14

Британские комики Саймон Пегг и Ник Фрост записали видео с планом выживания в условиях эпидемии коронавируса.

Видео является пародией на сцену из сатирической комедии «Зомби по имени Шон», вышедшей в 2004 году. Там персонажи Пегга и Фроста разрабатывали план выживания в условиях зомби-апокалипсиса , в котором каждый из предложенных вариантов заканчивался фразой «ждать, пока все это закончится» (с чашкой горячего чая или кружкой холодного пива).

В пародии актеры, как нетрудно догадаться, призывают всех сидеть дома и опять же «ждать, пока все это закончится». А если серьезно, то советуют не паниковать, не расклеиваться, думать не только о себе, но и об окружающих, ибо глобальную беду можно одолеть только сообща.