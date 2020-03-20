Британские комики Саймон Пегг и Ник Фрост записали видео с планом выживания в условиях эпидемии коронавируса.
Видео является пародией на сцену из сатирической комедии «Зомби по имени Шон», вышедшей в 2004 году. Там персонажи Пегга и Фроста разрабатывали план выживания в условиях
В пародии актеры, как нетрудно догадаться, призывают всех сидеть дома и опять же «ждать, пока все это закончится». А если серьезно, то советуют не паниковать, не расклеиваться, думать не только о себе, но и об окружающих, ибо глобальную беду можно одолеть только сообща.
Для британцев, американцев, канадцев и других жителей богатых государств не проблема переждать - в их странах есть ресурсы. а граждане обеспечены. А вот жителям стран бывшего "совка", Латинской Америки Африки и т.п. где ресурсов нет, а власть коррумпирована будет точно не до шуток ни во время эпидемии, ни очень долгое время после неё.