sonyazhytkova .1 мая, 2025 4

Після того як стрімінговий бойовик "Придорожній заклад" 2024 року влаштував справжній фурор на Prime Video, його історія отримає продовження — тепер під керівництвом легендарного Ґая Річі, режисера "Шерлока Холмса", "Великого куша" та свіжого воєнного екшену "Міністерство неджентльменської війни". Сиквел уже в розробці.



У першому фільмі Джейк Джилленгол перевтілився в Далтона — колишнього професійного бійця, який стає вишибайлом у барі, що потрапив у приціл кримінального угруповання. До акторського складу приєдналися Даніела Мелхіор та Біллі Маґнуссен. Режисером ремейку виступив Даг Лайман, проте він бойкотував прем’єру через те, що фільм вийшов виключно онлайн.

Хоча сюжет другої частини поки тримають у секреті, відомо, що сценарій пише Вілл Білл ("Погані хлопці: Все або нічого"), а це означає — нудьгувати точно не доведеться.

Головний герой Джилленгола повернеться — з тією самою внутрішньою тишею, іронією в очах і кулаками напоготові. Сам актор зізнавався, що запозичив у Патріка Свейзі, який грав Далтона у фільмі 1989 року, стриманість і магнетизм. Але тепер до цієї формули додано ще більше гумору і божевілля.

Дата прем'єри "Придорожнього бару 2" поки невідома. Та з Ґаєм Річі за пультом, готуйтеся до ще більш вибухового коктейлю з бійок, жартиків і кримінального безумства. У бар повертається той, кому краще не переходити дорогу — і цього разу він не прийшов просто на пиво.

Джерело: Gamesradar