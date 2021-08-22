Таня Гончаренко .22 августа, 2021 8

"Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Одесса!" - воскликнул режиссер со сцены во время своего выступления.

Это произошло, когда известный 80-летний британский режиссер вышел на сцену, чтобы получить статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

После скандального выражения, видео которого пробралось в сеть, публика стала бурно регарировать, а ведущая кинофестиваля поспешила обратиться к Гиллиаму со словами: "Нет, Россия - это не Украина, простите, вам следует знать. Слава Украине! Слава нации!", после чего зал взорвался возгласами: "Героям слава!" и "Смерть врагам!".

Режиссер поспешил вернуться к микрофону и принести извинения. Гиллиам объяснил, что из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» он «потерял связь с реальностью» и перепутал страны.



Не удивительно, но на официальных страницах в соцсетях 12-го Одессного международного кинофестиваля опубликовано лишь видео, где Гиллиам уже исправил свою ошибку и повторно благодарит страну, на этот раз Украину.

Напомним, Терри Гиллиам получил известность в 70-х как комик группы «Монти Пайтон». Позже он снял такие фильмы как «Монти Пайтон и Священный Грааль», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм» и другие.