Как пишет Deadline, спустя 27 лет после выхода культового «Криминального чтива» Брюс Уиллис и Джон Траволта снова поработают на одной площадке.
Актеры снимутся в триллере под названием «Paradise City» («Райский город»), действие которого развернется на Гавайях. Уиллис сыграет киллера, а Траволта — босса гавайской криминальной группировки. Первый будет мстить второму за смерть отца.
Съемки фильма стартовали буквально на днях и проходят на острове Мауи. В режиссерском кресле находится работавший преимущественно в