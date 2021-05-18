Анастасия Лях .18 мая, 2021 6

Как пишет Deadline, спустя 27 лет после выхода культового «Криминального чтива» Брюс Уиллис и Джон Траволта снова поработают на одной площадке.

Актеры снимутся в триллере под названием «Paradise City» («Райский город»), действие которого развернется на Гавайях. Уиллис сыграет киллера, а Траволта — босса гавайской криминальной группировки. Первый будет мстить второму за смерть отца.