Как пишет Deadline, спустя 27 лет после выхода культового «Криминального чтива» Брюс Уиллис и Джон Траволта снова поработают на одной площадке.

Актеры снимутся в триллере под названием «Paradise City» («Райский город»), действие которого развернется на Гавайях. Уиллис сыграет киллера, а Траволта — босса гавайской криминальной группировки. Первый будет мстить второму за смерть отца.

Съемки фильма стартовали буквально на днях и проходят на острове Мауи. В режиссерском кресле находится работавший преимущественно в 80-90-х Чак Расселл, известный в первую очередь по опять же культовой комедии «Маска» с Джимом Керри, а также по научно-фантастическому хоррору «Капля» и боевику с Арнольдом Шварценеггером «Стиратель».