Анастасия Лях .18 февраля, 2020 11

На фото: Меган Фокс и Брюс Уиллис

Как сообщает Deadline, в производстве находится детективный триллер о серийном маньяке «Полночь в Свитчграсе» («Midnight in the Switchgrass»). Ведущие партии закреплены за Эмилем Хиршем, Брюсом Уиллисом и Меган Фокс.

По сюжету полиция штата Флорида и ФБР расследуют преступления, совершенные одним серийным социопатом. Двое агентов-напарников и местный коп начинают работать сообща, чтобы поймать загадочного убийцу.

Рэндолл Эмметт, ранее занимавшийся исключительно продюсированием (в частности, последних фильмов Скорсезе «Молчание» и «Ирландец») намерен сделать «Полночь в Свитчграсе» своим режиссерским дебютом. Сроки производства проекта не уточняются.