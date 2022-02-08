Анастасия Лях .8 февраля, 2022 14

Обнародованы номинанты на антипремию «Золотая малина» 2022. Больше других отличился Брюс Уиллис.

За звание худшего фильма 2021 года поборются «Женщина в окне», «Бесконечность», «Диана: Мюзикл», «Карен» и «Космический Джем 2: Новое поколение».

Худшей актрисой может стать Эми Адамс («Женщина в окне»), Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»), Руби Роуз («Ангел мести»), Тэрин Мэннинг (Карен») и Джина де Ваал («Диана: Мюзикл»).

В номинацию «худший актер» попали Марк Уолберг («Бесконечность»), Скотт Иствуд («Опасный»), Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»), Бен Платт («Дорогой Эван Хансен») и Ро Хартрампф («Диана: Мюзикл»).

Также стоит отметить, что в категории «худший актер второго плана» оказались исполнители сразу двух фильмов Ридли Скотта. Это Бен Аффлек за «Последнюю дуэль» и Джаред Лето за «Дом Гуччи».

Брюс Уиллис удостоился персональной номинации — «худшая роль Брюса Уиллиса в 2021 году». В нее вошли целых восемь картин с участием актера.

Всех номинантов можно посмотреть на официальном сайте кинопремии «Золотая малина».