Анастасия Лях .14 февраля, 2020 4

Актер, ранее сыгравший в фильмах «Армагеддон» и «Пятый элемент», возглавил актерский состав нового фантастического космического боевика, сообщает Deadline.

Названия у проекта пока нет. А синопсис очень напоминает сюжет «Вторжения похитителей тел». Действие разворачивается в будущем, когда человечество переживает атаку инопланетных агрессоров, способных контролировать тела землян. Военные и ученые пытаются совместными усилиями противостоять вторженцам. Брюс Уиллис, естественно, сыграет того, кто спасет человеческую цивилизацию.

Сценарий написали Кори Лардж и Эдвард Дрейк, ранее продюсировавшие несколько боевиков с Уиллисом. Они же займутся постановкой.