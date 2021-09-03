Таня Гончаренко .3 сентября, 2021 1

В съемках предстоящего сериала-антологии Гильермо Дель Торо "Кабинет редкостей" примут участие многие известные кинематографисты и актеры. - сообщает The Hollywood Reporter.

Созданием телепроекта занимается Netflix. Сервис объединит режиссера Дженнифер Кент и главную звезду "Бабадука" Эсси Дэвис спустя семь лет после того, как австралийский хоррор стал международным хитом.

Также, над сериалом поработают постановщик «Сумерек» Катрин Хардвик, Ана Лили Амирпур, Панос Косматос, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор, Винченцо Натали и Кит Томас.

Гильермо дель Торо выступит сопродюсером сериала-антологии. Вторым исполнительным продюсером станет Дж. Майлз Дэйл ("Форма воды").