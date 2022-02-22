Анастасия Лях .22 февраля, 2022 3

Как пишет издание Screen Rant, судьба четвертых «Фантастических зверей» по сценариям Джоан Роулинг в настоящее время остается туманной.

Напомним, из-за пандемии производство и выход третьего фильма существенно задержались. К тому же решение суда в пользу Эмбер Херд вынудило студию Warner уволить опального Джонни Деппа, играющего роль антагониста Гриндельвальда, и заменить его Мадсом Миккельсеном.

На данный момент релиз триквела под названием «Фантастические звери: Тайны Дамблдора» намечен на 14 апреля. Однако, по словам продюсера франшизы Дэвида Хеймана, сценарий четвертой части пока что не начат. То есть нет даже концепции, и пока совсем неясно, в каком направлении продвигать историю дальше. И продвигать ли вообще…

Видимо, судьба четвертой картины целиком зависит от сборов третьей и реакции на нее критиков и зрителей. Второй фильм «Преступления Гриндельвальда» показал в прокате не тот результат, на который рассчитывала студия, а рецензии оказались преимущественно негативными (36% на «томатах»).